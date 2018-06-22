18 Suriyeli ve 544 paket kaçak sigarayla yakalandı

Girne Turizm Limanı’ndan TIR içinde dorsede gizlenmiş değeri 47 bin 600 TL olan 544 paket kaçak sigara ve KKTC’ye gizlice girmek isteyen 18 Suriyeli tespit edildi

Evrim KAMALI

Girne Turizm Limanı’ndan TIR içinde 18 Suriye vatandaşı ve yüzlerce paket kaçak sigarayı ülkeye sokmak suçundan tutuklanan Cumali Çolak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlı Cumali Çolak’ın “Gümrüksüz mal tasarrufu” ve “Suç işlemeye teşebbüs” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlının önceki gün kullanımında bulunan 33 RC 393 plakalı TIR’ın dorsesinde arama yapıldığını ve dorsede gizlenmiş 544 paket değeri 47 bin 600 TL olan kaçak sigara ve KKTC’ye gizlice girmek isteyen 18 erkek Suriye vatandaşı tespit ettiklerini söyledi.

Soruşturmayı yürüten polis memuru, zanlının KKTC’deki bağının araştırılması gerektiğine vurgu yaptı. Polis, ayrıca TIR’ın dorsesinde gizlenmiş 18 Suriye vatandaşının aynı akşam ülkeden ihraç edildiklerini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, Çolak’ın 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, Çolak aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.