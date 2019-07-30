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18 sahte vekaletname daha bulundu

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Girne’de sahte evrak suçundan tutuklanan ünlü işadamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı Serdar Özbekoğlu ile ilgili soruşturmada 18 sahte vekaletname tespit edildiği açıklandı

18 sahte vekaletname daha bulundu
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 Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen “sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla mal temini” suçlarından tutuklanan ünlü işadamı Mehmet Eminoğlu ile suç ortağı Serdar Özbekoğlu dün yeniden Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis memuru Halil Drangoz, Mehmet Eminoğlu’nun  4 Temmuz tarihinde, Gizem Aksun’a ait iki ayrı dairenin devrine ilişkin vekaletnemeye sahte imza atıp, tasdik memuru Özbekoğlu’na onaylattıktan sonra konu belgeyi Girne Tapu ve Kadastro Dairesinde görevli memura vererek tedavüle sürüp taşınmaz malları kendisine ait Investment inşaat şirketi adına devrini sağlayıp sahtekârlıkla mal temin ettiğini söyledi.Polis, şikâyetin 26 Temmuz’da yapıldığını, zanlıların tutuklandığını, Özbekoğlu’nun ifadesinde eniştesi olduğu için Eminoğlu’na güvendiğini, vekâletnameyi onayladığını itiraf ettiğini söyledi.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde yeni şikayetler yapıldığını, zanlı Eminoğlu’nun 4 kişiye ait daireleri sahte vekaletname ile şirketine devrettiğini söyledi.

Polis, ayrıca 18 sahte vekaletname tespit ettiklerini de ifade ederek, zanlıların serbest kalması halinde incelenecek evraklara ve alınacak ifadelere etki edebileceklerini söyledi.Polis, zanlıların banka hesaplarının da inceleme altına alındığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, her iki zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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