175 Suriye uyruklu sığınmacı Boltaşlı sahilinde kurtarıldı

Son dakika: Suriye uyruklu 175 kişinin bulunduğu tekne Taşlıca - Boltaşlı köyleri arasında deniz sahilinde sabah doğru yan yatması sonucunda polis ekipleri tarafından kurtarılarak İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonuna taşındılar.

Polisten verilen bilgiye göre bugün 03.30 sıralarında, Taşlıca - Boltaşlı köyleri arasında deniz sahilinde, içerisinde 30 kadın , 69 çocuk ve 76 erkekten oluşan toplam 175 kişinin bulunduğu Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan tekne kıyıya yaklaşık 10 metre kala yan yattı. Polis ekipleri tarafından tekneden tahliye edilen sığınmacılar İskele Dr. Fazıl Küçük Spor Salonuna taşınmaları sağlandı. Söz konusu sığınmacılar sağlık kontrolünden geçirilecek. Sığınmacıların battaniye yiyecek vb ihtiyaçların tedariki için sivil savunma, Iskele Kaymakamlığı ve Islele Belediyesi ekipleri koordineli olarak çalışmakta.