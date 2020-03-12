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17 yıldır ülkede kaçak yaşıyordu

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Lefkoşa'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Naif Akdeniz’in 17 yıldır KKTC'de izinsiz ikamet ettiği tespit edildi

17 yıldır ülkede kaçak yaşıyordu

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da bir büfede polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Mehmet Naif Akdeniz tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, olguları aktardı. Polis, zanlının KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 10.03.2020 tarihinde Lefkoşa'da polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde zanlı Mehmet Naif Akdeniz’in 17.03.2003 tarihinde beridir ikamet izinsiz KKTC'de ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirtti. Polis, adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını ve mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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