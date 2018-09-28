Demirhan Polis Karakolu ekipleri, van araçta yaptıkları aramada gümrüğü ödenmemiş, 76 paket içinde 1644 kilo ağırlığında Rum tarafından kaçak olarak getirilen sığır eti ele geçirdi. Olayla ilgili Erkut Latif ve amcası tutuklandı

Evrim KAMALI

Demirhan Polis Karakolu ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu başarılı operasyon sonucu 1644 Kilo kaçak et ele geçirildi. Mesele ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Erkut Latif ve Ö.L tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Mahkemede yeminli şahadet veren Kanteper, davayla ilgili olguları aktardı. Kanteper, 26 Eylül’de saat 23.00 sıralarında DD 158 plakalı van araçta yapılan aramada gümrüğü ödenmemiş, 76 paket içinde 1644 Kilo ağırlığında Rum tarafından kaçak olarak getirildiğinden şüphe edilen sığır eti bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis memuru Mehmet Kanteper, zanlıların Girne’de tespit edilerek tutuklandıklarını söyledi. Zanlıların suçu kabul etmediğini belirten Kanteper, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı Erkut Latif, amcası Ö.L’in konu suçla alakası olmadığını ileri sürdü. Latif, “Van araç benimdir. Arabayı bir Rum’a verdim. Çekici çağırıp, etin yüklenmesinde yardımcı oldum” dedi. Zanlı Ö.L, olayla hiçbir bağı olmadığını ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için iki zanlının da bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.