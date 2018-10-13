16 yaşındaki kıza tecavüz iddiası

Dört yıl önce 22 yaşındaki zihinsel engelli bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Ahmet Burhan Ayan, bu kez 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa'da dün sabahın erken saatlerinde meydana gelen ve 16 yaşındaki kıza karşı işlendiği iddia edilen “Cinsel tecavüz” suçu infiale neden oldu. Ahmet Burhan Ayan isimli kişi kendisine ait araç içerisinde birlikte bulunduğu 16 yaşındaki kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Şikayet üzerine tutuklanan zanlı Ayan dün Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı. “Cinsel tecavüz” suçlamasıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Ayan aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Ayan yine2014 yılı Kasım ayı içerisinde 22 yaşındaki zihinsel engelli bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 2015 yılı Ocak ayı içerisinde tutuklanmıştı.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Ahmet Burhan Ayan'ın 12 Ekim 2018 tarihinde saat 06:00 sıralarında Glapsides Plajına ait park alanında kendisine ait aracı içerisinde birlikte bulunduğu 16 yaşındaki kıza cinsel tecavüzde bulunduğunu açıkladı. Zanlı Ayan'ın şikayet üzerine tutukladığını belirten tahkikat memuru, zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Tahkikat memuru, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde konu yere gittiğini, kızın isteği üzerine öpüştüklerini, kendisinin cinsellik istediğini ancak kızın istemediğini ve kendisinin de yapmadığını beyan ettiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Ahmet Burhan Ayan'ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Zanlı Ahmet Burhan Ayan, 2 Kasım 2014 tarihinde 22 yaşındaki zihinsel engelli bir kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 2015 yılı Ocak ayı içerisinde tutuklanmıştı. Konu olay zihinsel engelli kızın 12 haftalık hamile olduğunun anlaşılması üzerine ortaya çıkmıştı.