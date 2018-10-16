16 yaşındaki çocuk, tabanca ile yakalandı

Mağusa’da bir parkta 16 yaşındaki çocuğun sırt çantasında arama yapan polis, 9 mm çapında tabanca buldu

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da baş harfleri T.B olan 16 yaşındaki çocuk, çocuk parkı içerisinde tabanca ile yakalandı. Önceki gün zanlı T.B’yi tabanca ile gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Alınan ihbar üzerine zanlının bulunduğu çocuk parkına giden polis, zanlının sırt çantasında 1 adet 9 mm çapında tabanca tespit etti. Suçüstü tespit edilerek tutuklanan 16 yaşındaki zanlı dün “Kanunsuz tabanca taşıma” suçlamasıyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

ÇANTASINDAN TABANCA ÇIKTI

Meselenin tahkikat memuru, 14 Ekim 2018 tarihinde Adli Şubeyi telefonla arayan bazı vatandaşların MAGEM’in yanında bulunan çocuk parkı içerisinde genç bir erkek şahsın tasarrufunda tabanca ve tabancaya benzeyen bir eşya bulundurduğu yönünde ihbarda bulunduğunu söyledi. Ayni gün hemen olay yerine intikal edildiğini söyleyen tahkikat memuru, olay yerinde bulunan 16 yaşındaki zanlı T.B’nin sırt çantasında yapılan arama sonucunda 1 adet 9 mm çapında tabanca bulunduğunu açıkladı. Tahkikat memuru, yapılan soruşturma sonucunda tabancanın, yanında ikamet etmekte olduğu S.D isimli kişiye ait olduğunun ve bütün belgelerinin de geçerli olduğunun tespit edildiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve konu tabancanın balistik incelemesinin yapılması gerektiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlı T.B’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı T.B’nin tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.