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16 kişi sokağa çıkma yasağ, 10 kişi maskesiz dolaşma nedeniyle tutuklandı

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16 kişi sokağa çıkma yasağ, 10 kişi maskesiz dolaşma nedeniyle tutuklandı

Polis, bu sabah itibarıyla son 24 saatte 7’si kısmi, 9’u gece olmak üzere 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 10 kişinin de maskesiz sokağa çıktığını tespit etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

YÜKSEKTEN DÜŞME

Lefkoşa’da sakin Farrah Ahmed (K-24) dün akşam 19.00 sıralarında kaldığı apartman dairesinin yatak odasının penceresinde oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Ahmed, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

ÜZERİNDE UYUŞTURUCU BULUNAN 22 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI

Lefkoşa’da, dün akşamüzeri polis, Şehit Ertuğrul Ahmet Sokak’ta şüpheli gördüğü S.K.’nin (E-22) üzerini aradı. Üzerinde yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan S.K. tutuklandı.

3 KİŞİNİN TUTUKLANDIĞI KANUNSUZ ESKİ ESER TASARRUFU VE İZİNSİZ KAZIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

3 kişinin tutuklandığı Alevkayası mevkiinde kanunsuz eski eser ve izinsiz kazı yapma olayıyla ilgili ileri soruşturmada L.B.(E-28), M.İ.(E-39) ve E.A.(E-34) olmak üzere 3 kişi daha tutuklandı.

Polis, 28 Nisan’da S. Ç. (E-38), Ö.A.(E-51) ve Ö.B.’nin (E-52) tasarrufunda bulunan etnografik nitelikli eski eser olduğuna inanılan 45 kırık toprak testi parçası bulmuş, söz konusu kişileri tutuklamıştı.

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