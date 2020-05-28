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16 aylık kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi

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16 aylık kız çocuğu boğulma tehlikesi geçirdi

Çatalköy’de dün havuza düşüp boğulma tehlikesi geçiren 16 aylık kız çocuğu Nehir Ada Niziplioğlu, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, Nehir Ada Niziplioğlu’nun bakımından sorumlu G.S. (K-36), görevini ihmalden tutuklandı.

Bebek, YDÜ Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedaviye alındı.

KÖLEŞ’İN ÖLÜM NEDENİ KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ

Türkmenköy’de 25 Mayıs’ta kaldığı evde çıkan yangın sonucu yaşamını yitiren Mustafa Köleş’in (E-75) ölüm sebebinin “karbonmonoksik zehirlenmesi asfiksi” sonucu olduğu belirtildi.

Polis bülteninde, Köleş’in otopsi sonucuna yer verildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL 

Ülke genelinde polis tarafından dün 06.00 ile bugün 06.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde 3 kişinin gece saat 00:01’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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