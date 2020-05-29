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16 aylık bebek yoğun bakımda, bakıcısı tutuklu

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Çatalköy’de 16 aylık bebeğin havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine bebeğin bakıcısı tutuklandı

16 aylık bebek yoğun bakımda, bakıcısı tutuklu

Çatalköy’de bakmakla yükümlü olduğu 16 aylık bebeğin havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine tutuklanan zanlı Gülsenem Setradova dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ömer Faruk Şengil olayla ilgili bulguları aktardı. Şengil 27 Mayıs 2020 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Çatalköy'de zanlı Gülsenem Setradova’nın bakımından sorumlu olduğu halde, bakım görevini ihmal etmesi sonucu, ikametgâhın güney kısmında bulunan 1.50 metre derinlikteki yüzme havuzuna düşüp boğulma tehlikesi geçiren Nehir Ada Niziplioğlu’nun hayatını tehlikeye atması sonucu tutuklandığını söyledi.

Polis Nehir Ada Niziplioğlu’nun olay yerine gelen Girne, Yakın Doğu Suat Günsel Üniversitesi Hastanesi ambulansı ile konu hastanenin yoğun bakım ünitesine daha sonra ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılmış olup hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Polis çavuşu Şengil zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve müştekinin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek ilk etapta zanlının 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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