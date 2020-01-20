153 sürücüye ceza kesildi

Lefkoşa ve İskele bölgelerinde yapılan denetimlerde 672 aracı kontrol eden polis 153 sürücüye ceza kesti, bir aracı da trafikten men etti

Lefkoşa ve İskele bölgelerinde 672 aracı kontrol eden polis 153 sürücüye ceza kesti, bir aracı da trafikten men etti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, polis önceki akşam ilgili bölgelerde asayiş ve trafik denetimi yaptı.

Lefkoşa’da dün sabahın ilk saatlerine kadar süren asayiş denetimlerinde kumarhaneler, gece kulüpleri, pansiyonlar ve yatı evleri denetlendi.

Halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan, Kumsal, Barış Manço, Kafesli ve Yediler parkları, Ayluga ve Ermeni kiliseleri bölgesi, Terminal bölgesi de kontrol edildi. Kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin Lefkoşa bölgesinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 452 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 108 sürücü hakkında ileri işleme gidildi.

İSKELE

Öte yandan önceki akşam İskele’de de denetimler yapıldı, bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edildi. Polis, buralarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

Trafik ekipleri İskele bölgesinde 220 aracı kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gitti, bir aracı da trafikten men etti.