150 gr uyuşturucuyla Lokmacı’dan geçerken yakalandı

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan tasarrufunda toplam 150 gram, hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile Kuzey’e geçmeye çalışan Qasai Abdallah Alouzi tutuklandı

Evrim KAMALI

Lokmacı kapısından tasarrufundaki uyuşturucu madde ile geçmek isterken yakalanan zanlı Qasai Abdallah Alouzi dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, zanlı Qasai Abdallah Alouzi’nin 5 Ocak’ta Lokmacı Sınır Kapısı’ndan tasarruflarında toplam 150 gram, hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.