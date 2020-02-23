Erenköy Lisesi’nde üç öğrenci birbirine girdi. Kavgada 15 yaşındaki öğrencinin kafatası çatladı, olayla ilgili 13 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenci tutuklandı

Erenköy Lisesi’nde önceki gün üç öğrencinin karıştığı tartışmada başından yumruk darbesi alan Dipkarpaz sakini S.S (E-15) kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde kafatası çatlağı teşhisiyle ameliyat edildiği ve yoğun bakım servisinde müşahede altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak Sipahi köyünde sakin O.Ş (E- 13) ve O.Ş ( E-15) aynı gün İskele polisi tarafından tutuklandı.

Zanlı öğrenciler dün ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Kıdemli yargıç Hasan Dağlı, İddia makamı adına Serhan Bundak ve zanlılar adına avukat Melih İlktuğ’ un hazır bulunduğu duruşma kapalı oturumda gerçekleştirildi. Kapalı oturumda görüşülen tutukluluk duruşmasında Sosyal Hizmetler Dairesi’nden bir görevli de hazır bulundu.

Duruşma sonunda zanlı öğrencilerin tahkikat amaçlı olarak 3 gün polis gözetiminde tutuklu kalmaları yönünde emir verildiği öğrenildi.

Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, dün sabah saatlerinde okul avlusunda önceden aralarında husumet olduğu belirtilen zanlılar ve müşteki arasında tartışma yaşandığı, bu tartışma esnasında sakin O.Ş. ve O.Ş. bir taraf olup başına yumruk atmaları sonucu yaralanan S.S.’nin Lefkoşa’ ya sevk edildiği, kafatasında çatlama belirlenmesi nedeniyle ameliyat edildiği ve halen yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.