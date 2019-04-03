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15 yaşındaki çocuğa taciz

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Kamerunlu Esongoah Hilary Aka, Lefkoşa’da 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Mahkemede söz alan zanlı, “Çok üzgünüm. Kıbrıs hükümetinden, çocuktan ve ailesinden özür dilerim” dedi

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15 yaşındaki çocuğa taciz
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 15 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan zanlı Esongoah Hilary Aka, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Buket İnce, zanlı Esongoah Hilary Aka’nın 01.04.2019 tarihinde Lefkoşa'da Ahmet Mutallip Caddesi'nde meydana gelen "cinsel saldırı” meselesinden methaldar olduğunu belirtti. İnce, 1 Nisan tarihinde saat 11.30' da Lefkoşa'da Ahmet Mutallip Caddesi'nde Lefkoşa 'da sakin Esongoah Hilary Aka’nın, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. İnce, zanlının 02.04.2019 tarihinde kendisine okunan yazılı davayı kabul ettiğini söyledi. İnce, tahkikatın tamamlandığını belirterek, Kamerun vatandaşı olup, KKTC’de öğrenci izni ile kalan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, “Mahkemeye teşekkür ederim. Çok üzgünüm. Kıbrıs hükümetinden, çocuktan ve ailesinden de özür dilerim” dedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 

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