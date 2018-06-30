15 gram uyuşturucu ile yakalandılar

Abdelwahed Kemal Akwairi’nin evinde yapılan aramada 15 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 450 TL ve 50 Stg. para ele geçirildi

Gamze PİR BAYKUR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine önceki gece düzenledikleri operasyonda toplam 15 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 3 bin 450 TL ve 50 Stg. para ele geçirdi. Mesele ile ile ilgili olarak ise 2 kişi gözaltına alındı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan dolayı tutuklanan zanlı Abdelwahed Kemal Akwairi ile Enmar Abdulkarem Abushahewa dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Cüneyt Arkın, 28 Haziran tarihinde alınan bir bilgide Toros Centre Apartmanı Daire 203’te kalan zanlı Abdelwahed Kemal Akwairi’nin tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini belirtti. Ayni gün konu adrese gidildiği zaman zanlı Akwairi’nin apartmanın giriş kısmında zanlı Enmar Abdulkarem Abushahewa ile birlikte tespit edildiğini belirten Arkın, zanlı Akwairi’nin üzerinde yapılan aramada cebinde 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Arkın, akabinde 203 numaralı daire içerisinde yapılan aramada zanlı Akwairi’nin odasında ve çantasında toplam 14 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet öğütücü ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 3 bin 450 TL ile 50 Stg. para bulunduğunu açıkladı. Zanlı Akwairi’nin satış yaptığına dair beyanı ve bulgular olduğunu belirten Arkın, zanlı Akwairi’nin gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde ise 1 kişiden bahsettiğini ve konu kişinin arandığını açıkladı. Arkın, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, her 2 zanlının da tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.