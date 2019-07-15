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15 aydır kaçak yaşıyordu

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde ülkede Nisan 2018 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunun tespit edilen Sikandar Ashraf tutuklandı

15 aydır kaçak yaşıyordu
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da gerçekleştirilen asayiş operasyonları neticesinde ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen zanlı Sikandar Ashraf tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Zübeyde Sennaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Sennaroğlu huzurda bulunan zanlı Sikandar Ashraf’ın gerçekleştirilen kontroller neticesinde ülkede Nisan 2018 tarihinden itibaren kaçak olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve aleyhine bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis zanlının ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılacağını belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın zanlının 2  gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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