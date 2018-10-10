140 bin TL’lik tavuk parasını cebine attı

Taşkent Tavukçuluk’ta pazarlamacı olarak çalışan Ahmet Akpınar’ın, Ocak -Eylül 2018 tarihleri arasında sattığı ürünlere karşılık tahsil ettiği toplam 140 bin TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edildi

Evrim KAMALI Taşkent Tavukçuluk’ta pazarlamacı olarak çalışan zanlı Ahmet Akpınar’ın toplamış olduğu paraları cebe attığının anlaşılması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede yeminli şahadet veren Kuşcuoğlu, Ocak -Eylül 2018 tarihleri arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren Taşkent Tavukçuluk isimli iş yerinde çalışan zanlı Ahmet Akpınar’ın iş yeri adına satmış olduğu ürünlere karşılık tahsil ettiği toplam 140 bin 436.34 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak tahkikatın ettiğini söyleyerek, üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.