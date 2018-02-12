14 yaşındaki kıza tecavüz

Mağusa’da 14 yaşındaki kız, iki kişi tarafından tecavüze uğradı. İnfial yaratan olayla ilgili Gökhan Yoldaş ile Murat Kasım Panoğlu adlı kişiler tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da önceki gün sabahın ilk ışıklarına kadar 14 yaşındaki kızın 2 kişi tarafından tecavüze uğraması infiale neden oldu. Önceki gece evinden kaçtığı öğrenilen 14 yaşındaki kızla ilk önce ormanda daha sonra otel odasında cinsel ilişkiye giren Gökhan Yoldaş ile Murat Kasım Panoğlu isimli iki kişi müşteki kızın ailesinin şikayeti üzerine tutuklandı.

“16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz”, “16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı” ve “16 yaşından küçük çocuğu zorla alıkoyma” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan ve verdikleri gönüllü ifadelerinde 14 yaşındaki kızla cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf eden zanlı Yoldaş ile Panoğlu aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

ÖNCE ORMANDA SONRA OTEL ODASINDA

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Çebi, zanlı Gökhan Yoldaş ile Murat Kasım Panoğlu’nun 10 Şubat tarihinde 01:00-04:00 saatleri arasında alıkoydukları 14 yaşındaki kız çocuğunu alıkoyarak DV 759 plakalı araçla Bedi’s Piknik alanına götürdüklerini söyledi. 14 yaşındaki müşteki kızı piknik alanına götüren zanlılardan olan zanlı Yoldaş’ın burada saat 01:00 raddelerinde müşteki kız ile ormanlık alan içerisinde cinsel ilişkiye girdiğini belirten Çebi, daha sonra zanlı Yoldaş ile Panoğlu’nun müştekiyi Şadan Otel’e götürüp 102 numaralı odayı kiraladıklarını açıkladı. Zanlı Yoldaş’ın saat 03:00 raddelerinde yine müştekiyle 102 numaralı odada cinsel ilişkiye girdiğini akabinde ise odadan ayrılıp odanın anahtarını zanlı Panoğlu’na verdiğini belirten Çebi, zanlı Panoğlu’nun da 04:00 raddelerinde konu odaya girerek yine müşteki kızla cinsel ilişkiye girdiğini açıkladı. Çebi, yapılan şikayet üzerine zanlıların ayni gün tespit edilerek tutuklandığını söyleyerek, zanlıların gönüllü ifade verdiğini ve müştekiyle cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf ettiklerini açıkladı. Mesele ile ilgili alınması gereken birçok ifadenin, aranan emarelerin ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu belirten Çebi, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Mine Güçlüer, zanlı Gökhan Yoldaş ile Murat Kasım Panoğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.