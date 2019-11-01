14 yaşındaki kız kayıp

Lefkoşa’da yaşayan 14 yaşındaki Havin Su Kurtal dünden beri kayıp. Polis Basın Bülteni’ne göre Kurtal’ın dün 08.00 sıralarında, evinden servis ile alınıp okula bırakıldığı ve halen geri dönmediği kaydedildi.
Kurtal’ın arandığı bildirildi.
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