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14 kaçak yabancı daha tutuklandı

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Lefkoşa genelinde önceki gün yapılan kontrolde 2014 ile Mayıs 2019 arasında ülkede izinsiz ikamet etmekte olan 14 yabancı uyruklu kişi tespit edilerek mahkemeye çıkarıldı

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14 kaçak yabancı daha tutuklandı
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Evrim KAMALI

KKTC’de kaçak olarak kalan yabancı uyruklu 14 zanlı, tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, 14 zanlının K.K.T.C’de ikamet izinsiz bulunmak suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, 25.06.2019 tarihinde Lefkoşa genelinde yapılan kontrolde zanlı ShaınMıah’ın 24.4.2018, Md Nasım Ali’nin 9.5.2017, Asıf Mahmmod’un 17.1.2014, Asım Hussaın’ın 6.01.2018, ZaıtRıaz’ın 28.01.2019, SuleymanKhan’ın 29.07.2018, Farman Ali 7.10.2017, Muhammed Naveed’in 3.10.2016, SayedHosen’in 2.11. 2016, PatrickLofomboTango’nun 19.09. 2017, RıyanHossaın’ın 17.09.2017, Zeeshan Ali’nin 22.05.2019, Zahıd Ali Kahan’ın 1.2.2019, İjazAhmed’in ise 9.10.2018 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edilip, suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlıların K.K.T.C'de hangi maksatlar ile bulunduğunun henüz tespit edilemediğini mahkemeye aktardı. Mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

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