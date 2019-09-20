13 yıldır ülkede kaçak yaşıyordu

Lefkoşa’da gerçekleşen denetimde ülkede kaçak olduğu belirlenen zanlı Md Bulbul Ahamed tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Evrim KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olayla ilgili bulguları aktardı.Ergüleç, huzurda bulunan zanlı Md Buldul Ahamed’in, 18 Eylül 2019 tarihinde Lefkoşa’da polis ekibi tarafından, gerçekleştirilen muhaceret kontrollerinde 3.12.2006 tarihinden itibaren vizesini yenilemeyip ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, tutuklanan zanlının ülkemizde bulunduğu süre zarfında ne yaptığının araştırılabilmesi için ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.