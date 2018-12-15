13 yaşındaki çocuk, hurda demir toplarken canından oldu

Mevlevi’de Gürcistan uyruklu 13 yaşındaki Makhir Ismaılov, hurda demir toplamaya çalışırken temas ettiği mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybetti

Mevlevi’de Gürcistan uyruklu 13 yaşındaki Makhir Ismaılov adlı çocuk, hurda demir toplamaya çalışırken temas ettiği mühimmatın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Ölümle ilgili yürütülen ileri soruşturmada, söz konusu şahsın, bölgede bulunan bir mühimmata muhtemelen temas etmesi neticesinde, mühimmatın patlaması sonucu öldüğünü, yapılan otopsisinde de söz konusu şahsın ölüm sebebinin “patlayıcı madde etkisiyle gelişen iç organ ve büyük damar yaralanması” olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Mevlevi’de dün sabah cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki Şehit Turgut Ortaokulu öğrencisi Makhir İsmailov'un, ailesi ile birlikte eski bakanlardan Kemal Dürüst'e ait mandırada çalıştığı öğrenildi.

Öğlene kadar okula giden küçük Mahkir, öğleden sonraları ise anne babasına mandıra işlerinde yardımcı oluyordu.

Mahkir İsmailov'un, atış günlerinin ardından, Mevlevi Askeri Atış Alanı'na giderek, demir hurdacılarına satmak için, atıştan arda kalan atıkları topladığı öğrenildi.

Ailesinin çalıştığı mandıra ile atış alanın arasında ise 500 metre mesafe bulunuyor.

Önceki akşam, atışın sona ermesinin ardından alana giden ve hurda toplamak isteyen Mahkir, patlamayan havan mermisini almaya çalışırken canından oldu.

Oğullarının ölümünden habersiz aile ise, öğretmen ve öğrenci arkadaşlarına kayıp haberini verdi.

Önceki gece sabaha kadar aranan Mahkir'e ait ceset, gün ağarınca ortaya çıktı.

Minik Mahkir'i ölüme götüren fakir aile hayatı, muhtaç olduğu için toplamak zorunda olduğu demir hurda gerçeği ise, olayı ayrıntısı ile öğrenen herkesi kahretti.

Bu arada, atış sonrası askerin mühimmatı sayması ve boş ya da patlamayan kovanları toplaması, ciddi bir disiplin unsuru. Bu olayda, atış yapan askeri bölük ve sorumlularının ciddi bir ihmali olduğu gerçeği ortaya çıkıyor.