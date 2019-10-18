13 bıçak darbesiyle cinayete 30 yıl hapis

Gönyeli’de 13 bıçak darbesiyle öldürülen Gülbahar Ulutan’ın katili Fatih Çıkrıkçı, aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyetini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan tarafından suçlu bulunup 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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