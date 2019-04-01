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12 yıl sonra tutuklandı

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Bir akrabasına ait kimlikle 2007 yılından ülkeden çıkış yapan Serdar Özmen, 12 yıl sonra geri gelince Ercan’da tutuklandı

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12 yıl sonra tutuklandı
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Evrim KAMALI

Bir akrabasına ait kimlik ile 2007 yılından ülkeden çıkış yapan Serdar Özmen, yıllar sonra geri gelince tutuklandı. Ercan Havaalanı’nda gözaltına alınan zanlı dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 25 Mayıs 2007 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan Servet Özmen adına olan kimlik kartı ile ülkeden çıkış yaptığını söyledi.  Mesele ile ilgili aranan zanlının 29 Mart 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaparken tutuklandığını ifade eden polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onayladı.

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