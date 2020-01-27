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12 araç trafikten men edildi

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Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri 25-26 Ocak’ta sorumluluk sahalarında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

12 araç trafikten men edildi

Gazimağusa’da bet ofisleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontrol yapıldı. Denetimler kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde de kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 13 kişi tespit edildi.

Trafikte ise 300 araç kontrol edildi, denetimlerde 115 araç sürücüsü hakkında trafik suçundan işlem yapıldı, 3 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü tutuklandı.

Girne’de barlar ve müzikli eğlence mekanlarında yapılan denetimlerde Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi, kumarhane denetimlerinde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 17 kişi tespit edildi.

Trafikte de 472 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 118 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi, çeşitli suçlardan dolayı 8 araç trafikten men edildi.

Trafikte 410 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 75 araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı, 1 araç trafikten men edildi.

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