11 yaşındaki çocuk, Girne’yi ayağa kaldırdı

İngiltere'den KKTC'ye önceki gün tatile gelen Collrick ailesi, bir otele yerleşti. Aile, Girne şehrinin Çatalköy bölgesinde dolaşırken, kızları 11 yaşındaki Phoebe yanlarından uzaklaştı. Aile, Phoebe'yi bulamayınca polise haber verdi.

Küçük kızın en son görüldüğü bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Aile de kızları için gazeteye ilan verdi. Sosyal medyadan da Phoebe Collrick için seferberlik başlatıldı.

Kaybolan Phoebe Collrick, Girne'de bulundu.