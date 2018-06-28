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11 yaşındaki çocuk, Girne’yi ayağa kaldırdı

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11 yaşındaki çocuk, Girne’yi ayağa kaldırdı
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İngiltere'den KKTC'ye önceki gün  tatile gelen Collrick ailesi, bir otele yerleşti. Aile, Girne şehrinin Çatalköy bölgesinde dolaşırken, kızları 11 yaşındaki Phoebe yanlarından uzaklaştı. Aile, Phoebe'yi bulamayınca polise haber verdi.

Küçük kızın en son görüldüğü bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Aile de kızları için gazeteye ilan verdi. Sosyal medyadan da Phoebe Collrick için seferberlik başlatıldı.

Kaybolan Phoebe Collrick, Girne'de bulundu.

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