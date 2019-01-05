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100 gram uyuşturucuyla yakalandı

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Lokmacı Kapısı’ndan önceki gece kuzeye geçiş yapan Palwinder Singh’in üzerinde yapılan aramada 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi

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100 gram uyuşturucuyla yakalandı
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Evrim KAMALI

Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yapan zanlı Palwinder Singh’in tasarrufunda 100 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi ve zanlı suçüstü tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla tutuklanan zanlı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Murat Döşenci, 3 Ocak’ta saat 21.15’te Narkotik ekibi tarafından Lokmacı Kara Sınır Kapısı’ndan giriş yapan zanlı Palwinder Singh’in üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda 100 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.Zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını itiraf ettiğini belirten Döşenci, uyuşturucu maddenin nevi ve miktarıyla ilgili analize gönderilip, sonuçlarının beklendiğini söyledi. Döşenci, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğuna dikkat çekerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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