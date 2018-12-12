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10 bin Euro’luk sahte pasaport işe yaramadı

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Fadime Ürger adlı TC vatandaşı, daha önceden 10 bin Euro vererek hazırlatmış olduğu sahte Bulgaristan pasaportuyla Metehan kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek isterken yakalandı

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10 bin Euro’luk sahte pasaport işe yaramadı
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Evrim KAMALI

Sahte Bulgaristan pasaportu ile Güney Kıbrıs’a geçmek isterken yakalanan zanlı Fadime Ürger tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Buket İnce olayla ilgili bulguları aktardı. İnce huzurda bulunan zanlı Fadime Ürger’in 8 Aralık tarihinde saat 11.45 raddelerinde, Lefkoşa'da Kermiya Kara Giriş kapısında, daha önceden Türkiye'nin İzmir ilçesinde tanımadığı bir kişiye10 bin Euro vererek hazırlatmış olduğu sahte olduğu tespit edilen, Fadik Urga Yordonova adına ısdar olunan Bulgaristan Kimliği ve Bulgaristan Pasaportunu Güney Kıbrıs’a geçmek için Muhaceret görevlilerine vererek sahte resmi evrağı tedavüle sürmesi üzerine tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının 22 yaşında olup TC vatandaşı olduğunu söyleyerek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile 45 günü aşmak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

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