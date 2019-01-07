1 Haftada 77 kaza 33 yaralı

Ülke genelindeki trafik kontrollerinde 340 araç sürücüsü rapor edildi. Ayrıca 1 haftalık sürede 77 trafik kazası meydana gelirken, 33 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 31 Aralık 2018 – 6 Ocak 2019 tarihleri arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 4 bin 477 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrol edilen araç sürücülerinin 340’ı ile ilgili ileri işleme gidilirken, aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin; 90’si süratli araç kullanmak, 5’i tehlikeli sürüş yapmak, 19’u dikkatsiz sürüş yapmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 11’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 16’sı alkollü araç kullanmak, 35’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 56’sı trafik levha ve işaretlerine uymamak, 5’i trafik ışıklarına uymamak, 6’sı muayenesiz araç kullanmak, 16’sı sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 22’si “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 1’i “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak ve 37’si diğer trafik suçlarından rapor edildi.



1 HAFTADA 77 KAZA…



Aynı tarihleri kapsayan süre içerisinde KKTC’de toplam 77 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 20’si yaralanmayla ve 57’si hasarla sonuçlanırken, yaralanma ile neticelenen kazalarda toplam 33 kişi yaralandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarına, süratli araç kullanmak (22), kavşakta durmamak (19), yakın takip (17), dikkatsiz sürüş (12) ve diğer etkenler (7) sebep verdi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 586 bin 500 TL olurken, kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 26, Gazimağusa 24, Girne 19, Güzelyurt 5, İskele 3.”